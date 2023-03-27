41-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа и фильтров

Фото с изображением без макияжа показала певица Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 41-летняя артистка опубликовала селфи без редакции в фотошопе.

На снимке Брежнева позирует в лучах солнца с распущенными волосами. В комментариях звезда сообщила подписчикам, что не ретушировала фото и даже оставила в кадре пушок над верхней губой. Новый образ экс-солистки группы «ВИА Гра» удивил поклонников. «Да, совсем другая. Нет акцента на тело», «Красивая», — написали они.

Нашлись те, кто раскритиковал имидж певицы. «Обычная тетка», «Бледная... Как призрак», — отметили они.

Ранее селфи без макияжа показала исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева). Певица предстала перед подписчиками без косметики.