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08:36, 09 ноября 2022
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Хирург назвал первые признаки аппендицита

Хирург назвал первые признаки аппендицита
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Первые признаки аппендицита назвал «Мосленте» врач-хирург «СМ-Клиника» Шамиль Мацаев. Он предупредил, что эту болезнь не просто диагностировать и лечить.

«Один из главных признаков аппендицита — болевой синдром. Боль — самый частый и важный симптом острого аппендицита. Сначала она локализуется в эпигастральной области, то есть в верхней половине живота», — сказал он.

Кроме того, по словам врача, признаками аппендицита могут быть нечетко выраженные неинтенсивные тупые боли по всему животу. Часто они усиливаются при кашле или резких движениях.

Кроме болевого синдрома, острый аппендицит сопровождается симптомами нарушения пищеварения: тошнотой, однократной рвотой, метеоризмом, учащенным мочеиспусканием, иногда — жидким стулом (реже запором), добавил Мацаев. Температура тела обычно повышается до 37–38 градусов.

«Своевременное обращение пациента в медицинское учреждение увеличивает шансы на благоприятный исход острого аппендицита и снижения вероятности осложнений. Занятия самодиагностикой и самолечением могут привести к ряду осложнений», — предупредил эксперт.

Ранее три признака скрытого инфаркта назвала врач-кардиолог Анна Кореневич. По ее словам, оперативная помощь при сердечном приступе уменьшает шанс летального исхода.

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