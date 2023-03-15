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17:44, 15 марта 2023
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В Москве разоблачили сеть нелегальных аптек для наркоманов

В Москве разоблачили аптеки с запрещенными препаратами на десятки миллионов рублей.

В Москве разоблачили сеть нелегальных аптек для наркоманов
Фото: Unsplash

Сеть аптек, нелегально торгующих сильнодействующими препаратами на территории Москвы и Подмосковья, разоблачили полицейские, сообщает «МВД Медиа». Из оборота изъято полтора центнера запрещенных к свободному обороту веществ на десятки миллионов рублей. Задержаны восемь руководителей и участников организованной преступной группы.

По данным МВД, преступники работали в Московском регионе с марта 2022 года до февраля нынешнего года. Глава группы приобретал запрещенные препараты через подконтрольные юридические лица с лицензией. Товар он не регистрировал и выводил в нелегальный оборот.

Торговали препаратами в нежилых помещениях с вывесками аптек, но попасть туда могли лишь постоянные и проверенные клиенты — люди с наркотической зависимостью. А чтобы затруднить идентификацию, соучастники сбывали продукцию без заводской упаковки. Завышение стоимости достигало 1000 процентов.

Во время проведения обысков правоохранителями были найдены различные вещества во флаконах и таблетках (около 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул) общей стоимостью 35 миллионов рублей. Кроме того, были изъяты еще 30 миллионов рулей, автомобили, документы и другие вещи. Возбуждено уголовное дело по части по статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

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