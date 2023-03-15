В Москве разоблачили сеть нелегальных аптек для наркоманов

Сеть аптек, нелегально торгующих сильнодействующими препаратами на территории Москвы и Подмосковья, разоблачили полицейские, сообщает «МВД Медиа». Из оборота изъято полтора центнера запрещенных к свободному обороту веществ на десятки миллионов рублей. Задержаны восемь руководителей и участников организованной преступной группы.

По данным МВД, преступники работали в Московском регионе с марта 2022 года до февраля нынешнего года. Глава группы приобретал запрещенные препараты через подконтрольные юридические лица с лицензией. Товар он не регистрировал и выводил в нелегальный оборот.