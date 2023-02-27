Ассортимент табачного магазина в Москве возмутил столичную жительницу

Столичную жительницу возмутил ассортимент магазина табачной продукции в московском районе Тушино. Фотографией торговой точки в группе во «ВКонтакте» поделилась автор публикации.

«Напротив кафе табачка, и я даже не заметила, пока мой сын меня не одернул и не спросил про вазы и трубочки на витрине. Витрина открытая, "товар" видно с улицы. Куда жаловаться, чтоб это прикрыли? Куда писать, чтоб приняли закон, запрещающий торговлю этими девайсами для наркоманов?» — подписала женщина пост.

Публикация разозлила местных жителей. Многие указали, что эта продукция не запрещена к продаже, а в аптеках и продуктовых магазинах можно свободно купить другие вещи, используемые наркоманами. Кроме того, пользователи посоветовали россиянке в первую очередь правильно выстраивать диалог со своим ребенком.

«А раз ваш сын такой любопытный, значит не ходите с ним по таким местам, где продают табак. Если он пройдет так же возле витрины с сигаретами и покажет пальцем на них, вы ему ответите, что это сигареты и их курят — это разве не вредно для ребенка, такая информация?», «Донесите до ребенка, что это не на пользу. Почему перекладываете ответственность на других?», «Пост от необразованности и незнания. Через это все можно курить обычный табак», — прокомментировали юзеры.

Ранее фотографии из магазина самообслуживания времен СССР натолкнули россиян на воспоминания. Пользователи обсудили ассортимент торговых точек.