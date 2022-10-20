Собчак в «арабском» наряде сравнили с бабушкой

Наряд из длинного платья с декольте и головного платка назвала соответствующим месту пребывания телеведущая и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что находится в арабской стране.

«В арабской стране веди себя по-арабски. Вот я в таком виде практически еду бродить по пустыне. Но нет, работать», — сказала Собчак.