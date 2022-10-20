Собчак в «арабском» наряде сравнили с бабушкой
Наряд из длинного платья с декольте и головного платка назвала соответствующим месту пребывания телеведущая и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что находится в арабской стране.
«В арабской стране веди себя по-арабски. Вот я в таком виде практически еду бродить по пустыне. Но нет, работать», — сказала Собчак.
Пользователи сети не оценили образ телеведущей, некоторые сравнили ее с бабушкой и даже человеком без определенного места жительства. «У нас бабушка-соседка на даче в таком виде огород полола», «На бабушку похожа сразу стала», «По-бомжатски», «Бомж-стайл», — написали юзеры.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту Собчак. «Красотка. Супер», «Хороша!», «Прекрасно выглядите, Ксения», — прокомментировали они.
Ранее Собчак показала наряд с леопардовым принтом «не для деревенских». Она надела черный пиджак, юбку длины миди с леопардовым принтом, полусапоги в аналогичной расцветке и бирюзовые ажурные колготки.