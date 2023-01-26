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12:01, 26 января 2023
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Раскрыта стоимость посуточной аренды квартиры Высоцкого в Москве

Раскрыта стоимость посуточной аренды квартиры Высоцкого в Москве
Фото: Дмитрий Беркут / РИА Новости

За 30 тысяч рублей в сутки начали сдавать квартиру знаменитого советского музыканта Владимира Высоцкого в Москве на Большом Каретном, дом 15. Стоимость раскрыл портал MSK1. Согласно имеющейся информации, теперь апартаменты принадлежат уральскому миллионеру Андрею Гавриловскому и в декабре 2022 по его просьбе здесь доделали реставрационные работы.

«В квартире запрещено устраивать шумные вечеринки и мероприятия в ночное время, это может помешать другим жителям дома. Также нельзя заезжать в квартиру с животными. Нельзя жечь свечи, бенгальские огни и курить, иначе гостю придется дополнительно доплатить за уборку», — говорится в сообщении.

Дочь Гавриловского Виктория рассказывала порталу, что в декоре жилища использовали пианино, стеллажи и некоторые вещи времен барда — телефон, фотоаппарат, рукописи и другие предметы.

Ранее любимые московские адреса Высоцкого назвал журналист и историк Валерий Бурт. Будущий легендарный исполнитель родился и провел первые годы жизни в Мещанском районе.

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