Историк назвал главные московские адреса Владимира Высоцкого

Московские адреса знаменитого советского поэта и барда Владимира Высоцкого назвал «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. Будущий легендарный исполнитель родился и провел первые годы жизни в Мещанском районе.

«Будущий кумир миллионов появился на свет 25 января 1938 года в роддоме № 8 Дзержинского района. Адрес: 3-я Мещанская, 61/2. Жил Высоцкий неподалеку — "дом на Первой Мещанской в конце"», — рассказал Бурт, отметив, что сейчас эта улица переименована в Щепкина. Затем Высоцкий на два года уехал в Германию с отцом, а после возвращения стал жить в Большом Каретном переулке. Этому адресу посвящена знаменитая одноименная песня исполнителя.

В течение жизни Высоцкий учился в Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева (нынешний МГСУ), школе-студии МХАТ, а затем работал в Театре Пушкина, «Современнике» и в Театре на Таганке. Последним адресом барда стал дом 28 на улице Малой Грузинской, где он жил с 1975 по 1980 годы.

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