Археолог рассказал о свидетельствах «протобанковской» деятельности в Москве

О свидетельствах «протобанковской» деятельности на территории Москвы рассказал на официальном сайте мэра столицы главный археолог города Леонид Кондрашев.

«Один из самых ценных кладов города обнаружили во время реставрации Гостиного Двора. Скорее всего, это казна купца Траханиотова, который был убит во время Соляного бунта 1648 года. Он хранил образцы каждой европейской монеты. Деньги обнаружили в самогонном аппарате, такие до сих пор используют в Австрии», — сказал специалист. По словам археолога, предположительно, купец спрятал монеты уже во время штурма усадьбы.

Второй тип находок, свидетельствующих о «протобанковской» деятельности, был обнаружен в Зарядье. Кубышка и осколки кубышек с монетами. В Средневековье там находился речной порт, а путешествовать с деньгами было опасно, поэтому в Зарядье, скорее всего, существовала система обменных пунктов.

Среди важных для экономической истории находок Кондрашев назвал найденные в Кремле печать ХI века и берестяную грамоту, описывающую имущество одного из знатных людей — татарина на русской службе. Еще одну грамоту нашли около Мытного двора. По данным археолога, купец записал, что на границе Московского княжества его буквально обчистили таможенники соседнего княжества.

Ранее куклу-скелетку и другие игрушки юных москвичей XVI–XIX веков нашли археологи. Как говорится в сообщении, отдельного внимания среди находок заслуживает деревянная куколка-скелетка: «Игрушка выглядит как заготовка для будущей красивой куклы. Девочки могли нарисовать такой игрушке лицо и сшить для нее любую одежду. Стоила она очень дешево, в отличие от готовых кукол».