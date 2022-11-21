Архитектор объяснил феномен появления в российской истории поэта Пушкина

Феномен появления в российской истории поэта Александра Пушкина и декабристов раскрыл в интервью «Мосленте» профессор Московского архитектурного института Михаил Белов. По его словам, на это повлияло создание Царскосельского лицея.

Белов подчеркнул, что пространство вокруг человека с самого детства определяет его судьбу. «Стоило в России вместо иезуитских учебных заведений создать одну стоящую школу — лицей в Царском Селе — и у нас сразу появились и [министр иностранных дел Александр] Горчаков, и декабристы, и [поэт] Александр Сергеевич Пушкин. Всего лишь царь сделал школу в парке рядом с дворцом, так, чтобы можно было увидеть государя или влюбиться в его фрейлину», — объяснил архитектор. Поэтому, по мнению Белова, учебные заведения нужно строить качественно и делать их «сакральными местами».

Ранее Белов описал идеальную, на его взгляд, школу. «В нормальной городской среде она должна выглядеть, как нечто среднее между церковью, музеем и театром. Если так будет, у нас общество преобразится», — заключил он.