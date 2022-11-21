«Школа должна стать чем-то средним между храмом, музеем и театром». Как должны выглядеть современные московские школы

По классическому образу и подобию

Как должны выглядеть школьные здания в наши дни? Нужен какой-то общий, объединяющий их стиль?

Это действительно важно, причем обсуждения единого стиля идут не только у нас, в Москве. Обратите внимание, что, например, в Америке Трамп, когда был президентом, издал указ, что все правительственные сооружения, включая школы, строятся по классическому типу. Через понятные образы консерватизм противопоставляется глобализму, и это формирует у них образ определенного типа сознания.

Еще пример. Китайская компартия вот уж пять лет как приняла постановление, что у них не только школы, но и вся архитектура будет иметь «китайское лицо» — не будет копировать западные образцы, а станет использовать национальные. Но ничего не выходит, потому что тридцать лет Китай посылал своих архитекторов учиться в Калифорнию. А сплоченное и заточенное на извлечение прибыли строительное лобби демонстрирует большую изобретательность.