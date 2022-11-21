«Школа должна стать чем-то средним между храмом, музеем и театром». Как должны выглядеть современные московские школы
Самую современную школу в столице, украшенную зеркальными фасадами, строят сейчас в районе Тропарево-Никулино. Но большинство подобных зданий — типовые коробки, оставшиеся от советской эпохи. По мнению профессора МАРХИ Михаила Белова, строить такие школы и дальше не стоит: они не подходят для всестороннего развития детей. Почему учебные заведения нужно проектировать индивидуально, чем отличается типовой проект от канона и какие образы формируют взгляд архитекторов на строительство школ — об этом и многом другом архитектор рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.
По классическому образу и подобию
Как должны выглядеть школьные здания в наши дни? Нужен какой-то общий, объединяющий их стиль?
Это действительно важно, причем обсуждения единого стиля идут не только у нас, в Москве. Обратите внимание, что, например, в Америке Трамп, когда был президентом, издал указ, что все правительственные сооружения, включая школы, строятся по классическому типу. Через понятные образы консерватизм противопоставляется глобализму, и это формирует у них образ определенного типа сознания.
Еще пример. Китайская компартия вот уж пять лет как приняла постановление, что у них не только школы, но и вся архитектура будет иметь «китайское лицо» — не будет копировать западные образцы, а станет использовать национальные. Но ничего не выходит, потому что тридцать лет Китай посылал своих архитекторов учиться в Калифорнию. А сплоченное и заточенное на извлечение прибыли строительное лобби демонстрирует большую изобретательность.
Школа «Президент» на Ильинском шоссе. Архитектор Михаил Белов
Изображение: Предоставлено Михаилом Беловым
Нужда в объединяющем стиле государственных учреждений, в том числе и школ, ощущается везде. Не только в нашей культуре, в нашей стране. Посмотрите на феномен такой формирующей образы истории, как Гарри Поттер, — это же школа. Весь этот Хогвартс носит готический характер. Детям, которые читали книги и ходили на фильмы о Поттере, теперь по 30-35 лет. И они начинают формировать новые сюжеты, или нарративы, как сейчас принято говорить. Во что это выльется, я не знаю.
Строить по индивидуальным проектам было запрещено
Какие школы у нас проектируют и строят сейчас?
Я в прошлом году проектировал подмосковную школу по индивидуальному проекту. Видел, какие в городской администрации смотрят школы, создание которых финансируется из государственного бюджета. Они все шли с определенными финансовыми лимитами, но также создавались по индивидуальным, правда, упрощенным, проектам.
После 1956 года было запрещено строить подобные школы. Сейчас это, наоборот, постепенно начинает поощряться. Но ясной задачи сформулировано не было. Не были подписаны федеральный указ или распоряжение глобального характера, что все школы должны быть индивидуальными. Не было сказано, откуда на это брать деньги, кто этим занимается.
Возможно большое количество ходов с привлечением частных средств. Девелоперы строят жилые дома и извлекают прибыль, но при этом сейчас они обязаны создавать и школы. Казалось бы, как раз они могли быть сконструированы по оригинальным проектам. Но это очень сложный вопрос. Для этого нужна воля и довольно жесткие решения. Проекты зданий, не приносящих прямой прибыли инвесторам, проходят сложный путь до реализации.
Обязательные задания четвертого курса
Большинство московских школ построено по советским типовым проектам. Это хорошо или плохо?
К сожалению, чем меньше в СССР становилось типов школ, тем технически хуже они были сделаны. Связано это с тем, что их строительство всегда финансировалась «по остаточному принципу». Нужно было строить дороги, жилье, а школа и детский сад делались в качестве довеска.
Фасад школы «Президент» на Ильинском шоссе. Архитектор Михаил Белов
Фото: Предоставлено Михаилом Беловым
Сам я всегда хотел индивидуального проектирования для школ. В Московском архитектурном институте, где я преподаю уже почти 40 лет, обязательным заданием четвертого курса является школа.
У меня сейчас четвертый курс, и мы сдали очередные проекты. Они не типовые и решают совсем другую задачу. Вопрос в том, что мы хотим сегодня от школы? Что хочет видеть общество? Я не говорю государство, потому что понятия сейчас несколько размыты.
В школе у нас обязательно была часовая башня
Какие функции должна выполнять школа сегодня? В воспитательном смысле, в определении нашей идентичности?
С этим вопросом есть определенная неясность. Мои студенты четвертого курса образно, а не буквально, пытались в своих проектах сделать современную реинкарнацию монастыря, аббатства. По сути — некоторое сооружение, сформирующее потом человека, у которого техническое умение жить в мире сопровождается гуманитарной оценкой окружающей реальности.
Проект школы, созданный студентами МАРХИ. Сергей Павлов, Анна-Мария Кацер. 2022 год
Изображение: Предоставлено Михаилом Беловым
В школе у нас обязательно была часовая башня. Также был свод или купол, зал, в котором собираются все школьники. В школах нужны пространства для ритуалов, которые должны формироваться еще в школьные годы.
Культура — это то, что складывается очень долго, и по ней нельзя бить кувалдой, как поступил XX век. Она должна стоять в зачатке всего, от предыдущего опыта целиком не отказываются, его хранят. У нас же все раздолбали в XX веке утопическими идеями, которые судорожно стали реализовывать.
Отмена индивидуальной архитектуры
По каким типовым проектам строились московские школы? И какие из них стали первыми, построенными по индивидуальным проектам?
Типовые решения бывали разными. Если отступить в историю чуть подальше, на 100-150 лет, то можно увидеть, что центры русских городов застраивались по типовым альбомам Матвея Казакова. Школа или гимназия организовывались внутри здания определенного типа. Это было неплохо.
В СССР школы зазвучали, сформировались в период неоклассического эпизода в истории нашей архитектуры. Он хотя и был недолгим, но оставил очень большое наследие.
Началось все в 1936 году, а закончилось в 1956-м. Если вычесть войну, получится всего 15 лет. Объект строится в среднем пять-семь лет, так что 15 — это очень маленький период. Но гигантское количество всего было за это время построено.
В тот период школы стали делать типовыми, как кинотеатры и многое другое. Все знают старые московские школы, у которых над входом рельефы Пушкина, Толстого, Маяковского. Несмотря на то что строились они по единому образцу, в то время это приводило к весьма недурным результатам.
Начало учебного года 1 сентября в московской школе, 1963 год
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости
Обухом по голове систему ударили в ноябре 1955 года, когда вышло постановление по борьбе с украшательством — «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». На самом деле это была отмена индивидуальной архитектуры.
Когда политический строй изменился, система осталась той же. Вот, например, ушел Хрущев. Что мешало Брежневу вернуться к старым наработкам? Но для строительного комплекса схема была такой привлекательной, что изменить ее не удалось ни Брежневу, ни Горбачеву, ни Ельцину, ни нынешнему президенту.
Сделать каноническую школу — неплохая идея
В наши дни должны создаваться новые типовые проекты школ?
Это тема, которую в обществе нужно обсуждать все время. Я не вижу ничего плохого в понятии «типовой». В конечном счете любой античный храм — типовой, потому что состоит из типовых элементов. И внешним видом они часто настолько похожи, что не специалист не отличит Парфенон от храма Аполлона в Дидиме. Они вроде бы все одинаковые, и при этом сделаны очень хорошо.
Проект учебного корпуса с зеркальными фасадами в Тропарево-Никулино
Фото: Изображение: Сайт Архсовета Москвы
Все средневековые замки похожи, но они хороши. И готические соборы похожи, и наши церкви. Почему школы обязательно должны быть не похожи друг на друга? Мы не должны все превращать в Шанхай и утверждать, что каждая школа должна выглядеть особенно.
Были у нас периоды, когда сверху вдруг появлялась идея. Например, при Александре III был введен знаменитый стиль a la russe. Такими зданиями у нас вся Красная площадь обстроена: все эти торговые ряды, Исторический музей. И все было замечательно и качественно. По всей России стояли заводы, которые выпускали кирпичи разных профилей, люди были заняты. Можно айфоны выпускать, а можно — кирпичи разной формы. И то, и другое — квалифицированное занятие.
Сделать каноническую школу и тиражировать ее — совсем неплохая идея. Только каково же будет решение? Сейчас, наверное, уже не то время, когда можно думать, что мы построим школы по определенному канону и решим массу социальных, культурных, этических и эстетических проблем
Михаил Белов
профессор МАРХИ
И тем не менее что-то делать нужно. Надо этот вопрос обсуждать в обществе, и, может быть, он перейдет в другую область.
Индивидуальные школы строятся на частные деньги
Вам самому доводилось проектировать школы?
Мне как архитектору грех жаловаться. По моему проекту построены две школы.
Пока индивидуальные школы строятся на частные средства, у них бывает очень специфическое задание на проектирование. Как правило, это частные школы, в которых дети богатых родителей учатся за большие деньги. И это не то, о чем мы с вами ведем речь. Мы же говорим о государственной политике.
В Москве в основном строят школы по западным образцам, имитирующие западный опыт и создающие образ западных же ценностей. Как архитектору мне это не нравится.
У меня, несмотря на сложности, построена школа «Президент» на Ильинском шоссе — это довольно большой комплекс. По размеру — как екатерининский дворец в Царском Селе. Вот она мне нравится. Это частная школа. Отстояла уже десять лет и сейчас крепко стоит. Она, кстати, сделана из стандартных элементов, но выглядит очень индивидуально.
Школа «Президент» на Ильинском шоссе. Архитектор Михаил Белов
Фото: Предоставлено Михаилом Беловым
Сейчас я увлечен соединением готических мотивов с голицынским барокко, образовавшимся в конце правления отца Петра I, Алексея Михайловича. До прихода жестко навязанной Петром смести Рима и Амстердама. Такой эксперимент может дать очень интересный результат.
Школа — сакральное сооружение
Можете перечислить основные правила идеальной организации школьного пространства?
Стоило в России вместо иезуитских учебных заведений создать одну стоящую школу — лицей в Царском Селе — и у нас сразу появились и Горчаков, и декабристы, и Александр Сергеевич Пушкин, то есть выдающиеся представители государственной бюрократии, революционеры и мастер слова, который создал наш современный язык. Всего лишь царь сделал школу в парке рядом с дворцом, так, чтобы можно было увидеть государя или влюбиться в его фрейлину. Понимаете?
Грубо говоря, в какое пространство попадет ребенок, таким и будет общество. Школа должна быть сакральным местом, как храм. И строить его обязательно нужно очень качественно
Школа должна быть узнаваема, заметна, понятна, сделана по канону. Она должна быть одним из краеугольных объектов системы расселения в городе. А вот каким быть канону? Это решение должно быть выстрелом в десятку, ведь оно определит судьбу нескольких поколений.
Москва сейчас, после мощения, появления небоскребов, стала чище, аккуратнее и новее, чем Лондон в районе Сити. И если раньше центром каждого квартала была приходская церковь с колокольней и куполом, то сейчас это может быть школа. Вопрос, кто их будет делать и как, пока звучит очень актуально, но безответно.
Школьное здание должно быть очень репрезентативным. В нормальной городской среде оно должно выглядеть как нечто среднее между церковью, музеем и театром. Если так будет, у нас общество преобразится.