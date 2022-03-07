Парфюмер назвала самые актуальные весенние ароматы

Парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова в беседе с «Мослентой» назвала самые трендовые ароматы этой весны.

«Весной хочется пробуждаться, освежаться и обновляться. И это можно сделать с помощью ароматов, которые пробуждают нашу аромачувствительность», — отметила она.

Эксперт посоветовала отдать предпочтение цветочным оттенкам: роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг и ландыш. В зависимости от темперамента и состояния, которое человек хочет транслировать окружающим людям, — возможно выбирать различные цветочные букеты в парфюмерных композициях.

Еще одним трендом на весеннее время Нестерова назвала ароматы с природными нотами: ромашкой, лавандой, кедром, сосной или пачули — те, которые имеют правдоподобное звучание, как в природе. «В данном случае стоит отдавать предпочтение моно-ароматам, с выраженным звучанием одной или двух нот. Парфюмы с природными нотами помогают зарядиться силами, собраться с мыслями, восстановиться», — резюмировала она.

Ранее Нестерова назвала ароматы, способные успокоить нервную систему человека.