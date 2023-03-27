Кристина Асмус показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Кристина Асмус.

Артистка опубликовала видео, на котором запечатлена ее пробежка из бани в бассейн. Асмус вышла из парилки в раздельном купальнике черного цвета.

Пользователи сети отметили, что актриса набрала вес. «Как вам идет быть такой милой пышечкой», «Кажется, вы поправились», «Вот это я понимаю: настоящая. А то вечно выставляете фото, обработанные в фотошопе, где выглядите худышкой с осиной талией», «Сочная такая стала», «Раздобрела что ли?», «Хорошего человека должно быть много», «Вы мне такой больше нравитесь, чем худенькой. Более женственной стали», — прокомментировали юзеры.

«Классная», «Кристина, ты самая красивая», «Отлично выглядите», «Отвал башки», «Хорошенькая», «Секси», «Шикарная фигура», «Вы очень привлекательная», — написали поклонники комплименты.

Ранее Кристина Асмус высказалась против пластических операций и разозлила подписчиков.