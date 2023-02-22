Кристина Асмус высказалась против пластических операций и разозлила подписчиков

Против пластических операций высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российская актриса Кристина Асмус. Пост разозлил многих подписчиков.

«Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, неприятие себя. И как жаль, что нет операций по самооценке. Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего, если операция не нужна по медицинским показаниям!» — подписала она публикацию.

Кроме того, артистка раскритиковала мужчин, которые не принимают естественную внешность своих возлюбленных. Но большинство комментаторов не согласились с мнением Асмус.

«Хорошо говорить, когда природа не обидела», «Девушки, пожалуйста, делайте с собой, что хотите, если вы считаете это нужным», «Считаю этот пост мерзким. Каждый сам вправе решать, что ему делать со своим телом», «Забавно это читать от цветущей и молодой. У вас пока еще все в порядке. Я в 35 тоже бунтовала, а в 41 пыл поугас», — прокомментировали юзеры.

Ранее самые популярные у российских звезд пластические операции перечислил пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков. В первую очередь он упомянул липосакцию.