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15:31, 25 января 2023
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Пластический хирург перечислил самые популярные у российских звезд операции

Пластический хирург перечислил самые популярные у российских звезд операции
Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

Самые популярные у российских звезд пластические операции перечислил Teleprogramma.pro пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков. В первую очередь он упомянул липосакцию.

«Липосакция дает хороший эффект, и он сохраняется длительное время. Но для этого надо не переедать, соблюдать режим питания, при котором вес не будет скакать более чем на пять процентов от общей массы тела за год. Если в послеоперационном периоде вес стабилен, то и результат липосакции сохранится», — пояснил Володченков. По данным СМИ, к этой процедуре прибегали певец Филипп Киркоров, телеведущая Дана Борисова и блогер Давид Манукян.

Многие знаменитости делают круговую подтяжку лица, убирающую заметные возрастные изменения. В этой операции признавались 73-летняя звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!» Ольга Науменко и 69-летняя актриса Елена Проклова. По некоторым данным, круговую подтяжку лица делала певица Алла Пугачева. «Все пластические операции по коррекции возрастных изменений делаются не по возрасту, а только по показаниям. Например, когда есть провисание средней и нижней третей лица», — отметил Володченков.

Ранее хирург Надежда Петраш также назвала распространенные у российских звезд операции. В пример она привела жену рэпера Джигана Оксану Самойлову и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.

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