Асмус сообщила о переезде от своего экс-супруга Харламова

Актриса Кристина Асмус решила съехать из дома своего экс-супруга, комика Гарика Харламова на Рублевке, где продолжала жить после развода, передает Woman.ru.

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — сообщила звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст».

О разводе Асмус и Харламова стало известно в июне 2020 года, однако актриса пока не переехала из двухэтажного загородного дома юмориста. Вместе с их общей дочерью Анастасией она живет на одном этаже коттеджа, а Харламов с новой партнершей, актрисой Катериной Ковальчук — на другом.

Асмус отметила, что, невзирая на разные слухи, они с Харламовым поддерживают теплые, дружеские отношения.

Ранее Асмус показала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала видео пробежки из бани.