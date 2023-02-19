Москвичей удивил ассортимент торговцев на железнодорожной станции

Ассортимент уличных торговцев, расположившихся прямо на железнодорожной станции «Выхино», удивил жителей Москвы и области. Фото продукции опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«На железнодорожной станции Выхино чего только не продают — от икры до вьетнамского манго», — подписали публикацию авторы.

На снимке видно, что женщины-продавцы торгуют на станции небольшими банками икры по 200 рублей за штуку, фасованными пакетами орехов, медом, сладостями и другими продуктами. Некоторых пользователей такой выбор удивил, другие же отметили, что иногда покупают у женщин товар и нередко он бывает неплохим.

«Очень вкусные фисташки, в магазинах один тухляк, а у них свежий. Не знаю, где берут, но вещь классная», «Я сомневаюсь, что икра настоящая за такую цену», «Ага, все свое, натуральное с грядки. Не та химия, что вам в магазинах продают», «Очень странный ассортимент. Торговали б хотя б тем, что можно с собой в электричку взять перекусить»,— прокомментировали юзеры.

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