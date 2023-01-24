Москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков

Столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков побили москвичи в 2022 году. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15 процентов больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года», — рассказала заммэра.

Москвичам доступно для регистрации около 200 самых разных локаций — от дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг «Мои документы». Так, самым популярным остается Дворец бракосочетания № 1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.

Более 14 тысяч пар узаконили свои отношения на стадионах, в особняках, усадьбах, башнях центра «Москва-Сити», на Московской канатной дороге и станциях метро. Например, наиболее востребованной локацией стала башня «ОКО», там заключили брак более 1500 пар. Что касается центров госуслуг, то больше всего молодоженов — 773 пары — посетили офис «Мои документы» районов Можайский и Кунцево.

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