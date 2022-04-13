Ученики подмосковной школы попали в больницу из-за газовой атаки

Ученики подмосковной школы попали в больницу из-за распыления перцового баллончика. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел во вторник, 12 апреля, в учебном учреждении в Клину. Среди пострадавших оказались подростки 15-16 лет — трое девушек и один юноша. На данный момент трое из них госпитализированы.

Предположительно, с газовым баллончиком старшеклассников атаковал один из учеников школы.

Ранее московский таксист напал на пассажирку с перцовым баллончиком. Девушке 2002 года рождения диагностировали химический ожог верхних дыхательных путей первой степени, ушиб и кровоподтек мягких тканей шеи, раны мочки правой ушной раковины.