Московский таксист напал на пассажирку с перцовым баллончиком

Столичный таксист напал на пассажирку. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Согласно полученным данным, днем в среду, 23 марта, в ОМВД России по Басманному району поступила телефонограмма из медицинского учреждения. В ней говорилось о принятой в тот же день пациентке. Девушке 2002 года рождения диагностировали химический ожог верхних дыхательных путей первой степени, ушиб и кровоподтек мягких тканей шеи, раны мочки правой ушной раковины. По словам россиянки, на улице Покровка водитель такси распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, после чего избил.

Сотрудники полиции начали проверку информации о конфликте пассажирки и таксиста.

Ранее москвичей предупредили о мошеннической схеме таксистов.