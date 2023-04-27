Россияне атаковали соцсети Блиновской после новости о ее задержании

После новости о задержании блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов в особо крупном размере жители России атаковали соцсети предпринимательницы. Россияне написали десятки негативных комментариев под ее последней публикацией в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У Лерчека теперь будет подруга по тюремной камере», «Так тебе и надо!», «Человек, который не проработал жадность, свое эго, чему-то еще пытается учить», «Вот и сказочке конец», «Ждем авторский курс о невыплате налогов», «Домечталась», — прокомментировали юзеры.

О задержании Блиновской стало известно утром в четверг, 27 апреля. Сообщалось о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.