Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов

При попытке выехать из России задержана популярная блогер и предприниматель Елена Блиновская, сообщает прокуратура столицы. В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбуждено уголовное дело.

«В отношении Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Блиновская была индивидуальным предпринимателем и платила единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения. Допустимый доход блогера в таком случае не должен был превышать 150 миллионов рублей в год. Однако Блиновская, зарабатывая больше, не переходила на другую систему налогообложения.

«Дробить» бизнес предпринимательнице помогали неустановленные лица. Всего Блиновская с соучастниками занималась махинациями с расчетными счетами 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Ранее аналогичное уголовное дело возбудили в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей.