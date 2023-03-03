Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления

О резком снижении атмосферного давления предупредил москвичей в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу давление будет около 730-732 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье показатель будет очень низким, около 725 миллиметров ртутного столба. Такое крайне редко встречается, это примерно на 22-23 миллиметра ртутного столба ниже нормы», — предсказал метеоролог.

По словам Вильфанда, снижение давления будет вызвано крайне необычным движением приближающегося к Москве циклона. Он будет перемещаться с северо-востока на юго-запад, а обычно характерен перенос воздушных масс с запада на восток.

Ранее синоптик Леус пообещал москвичам весеннюю оттепель. По его словам, потепление ожидается уже в ночь на пятницу, 3 марта. В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, прогнозируется облачная погода со снегом. Особенно снежно будет в субботу.