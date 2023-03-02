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19:32, 02 марта 2023
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Синоптик Леус пообещал москвичам весеннюю оттепель

Синоптик Леус пообещал москвичам весеннюю оттепель
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Настоящую весеннюю оттепель пообещал жителям столицы в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление ожидается уже в ночь на пятницу, 3 марта.

«Ночью температура приблизится к нулю. В пятницу, 3 марта, столицу ждет первая весенняя оттепель с температурными показателями плюс 1–3 градуса, с преимущественно облачной погодой и мокрым снегом», — рассказал синоптик.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, ожидается облачная погода со снегом. Особенно снежно будет в субботу, предупредил Леус. Из-за смены температуры местами образуется гололедица.

Ранее дату возвращения тепла в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оттепель в столице прогнозируется с четверга, 2 марта.

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