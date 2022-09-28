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00:12, 28 сентября 2022
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Раскрыта стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель

Раскрыта стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель
Фото: Peter Heimsath / Globallookpress.com

Стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель раскрыл в разговоре с «Мослентой» коллекционер и куратор выставки Назим Мустафаев.

«Самая дорогая пара, которую я видел, — свадебные туфли принцессы Дианы. Если мне не изменяет память, они ушли на аукционе за 45 тысяч фунтов. Еще дороже были необычные туфли от [дизайнера] Александра Маккуина. Они уходили за 60 тысяч фунтов», — поделился он.

По словам собеседника «Мосленты», наибольшую значимость имеют вещи, которые когда-то принадлежали известным людям, особенно монархам. В таком случае стоимость пары обуви может увеличиться в несколько раз.

Ранее качество обуви, доступной гражданам СССР, обсудили пользователи сети. На дискуссию их натолкнул снимок витрины обувного магазина 1960-х годов.

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