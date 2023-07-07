Названы самые «аварийные» мужские имена в Москве

Самые «аварийные» мужские имена в столице назвали «Москве 24» в страховой компании «Согласие». На первом месте по результатам первой половины 2023 года оказались мужчины с именем Спартак — они чаще всего попадали в аварии.

Самыми аккуратными водителями стали Иннокентии — москвичи с таким именем ни разу не попали в аварию в этом году. В компании «СберСтрахование» данные оказались иные. Чаще всего с заявлениями по программе ОСАГО и каско обращались Александры, Сергеи, Алексеи, Андреи, Дмитрии, Владимиры и Евгении.

В списке оказались и три женских имени — Елена, Ольга и Наталья. Специалисты пояснили, что женщины реже мужчин водят автомобили и аварий с их участием меньше.

В компании «Совкомбанк Страхование» самыми «аварийными» москвичами стали Алексеи, Александры, Сергеи, Дмитрии и Андреи.

Ранее массовая авария на МКАД из-за уток попала на видео.