Массовая авария на МКАД из-за уток попала на видео

На кадрах автомобили попеременно остановились сразу на нескольких полосах движения из-за внезапно появившихся на дороге уток. В одну из затормозивших легковых машин на большой скорости влетел другой автомобиль, что привело к столкновению сразу нескольких машин в ряду.

Кроме того, на дороге в это же время чуть не произошло еще несколько аварий из-за разъехавшихся для пропуска птиц машин.

Ранее автомобиль проехал задним ходом по МКАД и попал на видео.