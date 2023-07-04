10:11, 04 июля 2023
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Массовая авария на МКАД из-за уток попала на видео
Утки спровоцировали массовую аварию на МКАД.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАД из-за переходившего трассу утиного семейства. Видеозапись с места массового ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
На кадрах автомобили попеременно остановились сразу на нескольких полосах движения из-за внезапно появившихся на дороге уток. В одну из затормозивших легковых машин на большой скорости влетел другой автомобиль, что привело к столкновению сразу нескольких машин в ряду.
Кроме того, на дороге в это же время чуть не произошло еще несколько аварий из-за разъехавшихся для пропуска птиц машин.
Ранее автомобиль проехал задним ходом по МКАД и попал на видео.