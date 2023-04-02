20:21, 02 апреля 2023
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Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в 2023 году
Перелет по направлению Москва — Цюрих обошелся путешественнику в 1 111 006 рублей.
Фото: Unsplash
Стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в 2023 году раскрыли «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса поездок и путешествий «Туту». Стало известно, что перелет по направлению Москва — Цюрих первым классом обошелся путешественнику в 1 111 006 рублей. Билет был оформлен в марте.
На втором и третьем месте оказалось направление Москва — Дубай. За два билета туда-обратно бизнес-классом заплатили более чем 722 тысячи рублей за каждый, а за еще один билет в первый класс в одну сторону покупатели отдали 706 тысяч рублей.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предупредил о пятикратном подорожании авиабилетов на майские праздники.