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12:04, 05 марта 2023
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Россиян предупредили о пятикратном подорожании авиабилетов

Россиян предупредили о пятикратном подорожании авиабилетов
Фото: Daniel Eledut / Unsplash

О существенном подорожании авиабилетов до пяти раз предупредил россиян в беседе с радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Он отметил, что это произойдет уже в апреле, когда люди будут особенно активно смотреть туры на майские праздники.

«Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться», — сказал он.

Мкртчян напомнил, что в этом году в мае будет четыре выходных дня подряд. Чаще всего длинные выходные россияне предпочитают проводить в Санкт-Петербурге, Калининграде, городах Золотого кольца, Сочи и Минеральных Водах. Тем, кто хочет отправиться в мини-путешествие в эти дни, Мкртчян рекомендует не затягивать с покупкой билетов.

Ранее выгодные для отпуска месяцы назвала россиянам доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина. Это март, август и октябрь.

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