Турагент назвала пять топовых авианаправлений в 2023 году

Катар — новая точка притяжения в этом регионе. После Чемпионата мира по футболу, по словам турагента, эта страна расцвела и ждет туристов со всего света. Небоскребы, парки, идиллический старый город, древние крепости и теплое чистое море гарантируют прекрасный отдых.

Совсем новое для россиян направление – островное государство Бахрейн. Чернавская подчеркнула, что богатая история этой крошечной страны создает ее уникальный колорит. Древнейшие мечети, средневековые военные форты, старинные музеи развлекут туристов, уставших от новодела остальных нефтяных держав.