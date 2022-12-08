Россиянам назвали три лучших направления для свадьбы за границей
Три лучших направления для свадьбы заграницей назвала «Мосленте» тревел-эксперт Людмила Чернавская. На первом месте оказались Мальдивы, где можно организовать церемонию на любой бюджет.
«Свадьба на райских островах — популярный запрос среди туристов со всего мира. И нет, цены не заоблачные, как принято думать. Если сложить все расходы на перелет, проживание и свадебную церемонию для двоих даже в самом дорогом отеле, все равно получится дешевле, чем развлекать сотню родственников в пригородном ресторане», — отметила она.
Людмила Чернавская
По ее словам, сверхлюксовый отель Four Seasons, например, предлагает свадебный пакет за 3500 долларов (220 тысяч рублей). В него входят сама церемония с живой музыкой и декором по запросу пары, прическа и макияж невесты, фотосессия и ретушь снимков, праздничный ужин на двоих с тортом и шампанским, ванна с лепестками роз вечером и расслабляющие спа-ритуалы для двоих на следующий день. Можно уложиться и в более скромную сумму.
Фото: Фото: Unsplash
За 1450 долларов (91 тысяча рублей) свадебное агентство The Seven организует паре простую, но красивую церемонию регистрации брака на острове Хулхумале рядом со столицей Мале.
За дополнительную плату можно заказать ансамбль традиционных мальдивских барабанщиков, ужин на яхте и торт с инициалами молодоженов
«Свадебная церемония в Таиланде — вариант для тех, кому недостаточно только красивых фото у моря. Здесь можно организовать заключение брака по традиционным тайским обрядам — с буддийскими монахами, святой водой и живыми цветами. Для тех, кто все-таки хочет привычного праздника с ужином и танцами, многочисленные свадебные агентства предлагают готовые "пакетные" свадьбы», — порекомендовала Чернавская.
Примерно за 11 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей) можно провести церемонию и вечеринку с легким фуршетом и баром на компанию до 30 человек на Пхукете или Самуи.
Услуги по организации свадебных церемоний и классических европейских банкетов предоставляют почти все отели международных сетей — Sheraton Samui, Pullman Pattaya, Marriott Phuket и многие другие. Стоить это, правда, будет дороже, предупредила специалист.
А вот скромная романтичная церемония на двоих на берегу под цветочной аркой обойдется в 650–750 долларов (40-50 тысяч рублей).
На третьем месте Дубай, где сэкономить на свадьбе не удастся. Здесь вариантов организации торжества очень много: можно организовать классическую церемонию и банкет прямо на берегу моря, или выбрать для праздничного ужина один из 66 мишленовских ресторанов.
«Но для реальных развлечений Эмиратов это даже как-то скучно, поэтому советую посмотреть варианты поинтереснее, если позволяет бюджет. Например, свадьба в индийском стиле в парке развлечений Bollywood Parks перенесет вас в болливудский блокбастер. Или бедуинская свадьба прямо в пустыне: катание на верблюдах, традиционная музыка и танцы, ужин при факелах под звездным небом. Или же можно просто отправиться в Дубай в свадебное путешествие и выбирать самим, как отметить ваш праздник: японским ужином в топовом ресторане Nobu, бокалом шампанского в баре на верхушке Бурдж Халифы или чаем со сладостями в одной из многочисленных традиционных чайных», — заключила она.
Тревел-эксперт уточняет: заключить брак официально можно в любой из этих стран на территории российского посольства. Указанные выше примеры церемоний не предусматривают официальное заключение брака (их организовывают для себя и близких).
Ранее историк и журналист Валерий Бурт рассказал о поведении вышедших замуж за своих нанимателей домработниц. По его словам, если работница была не только обаятельной, но и ловкой, хорошо готовила, много не разговаривала, хозяин дома начинал относиться к ней по-особенному.