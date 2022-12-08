Россиянам назвали три лучших направления для свадьбы за границей

Услуги по организации свадебных церемоний и классических европейских банкетов предоставляют почти все отели международных сетей — Sheraton Samui, Pullman Pattaya, Marriott Phuket и многие другие. Стоить это, правда, будет дороже, предупредила специалист.

А вот скромная романтичная церемония на двоих на берегу под цветочной аркой обойдется в 650–750 долларов (40-50 тысяч рублей).