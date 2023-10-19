Раскрыты цены на популярные у россиян авианаправления осенью

Цены на популярные у россиян авианаправления этой осенью раскрыла в беседе с «Мослентой» эксперт в туризме, блогер и основатель агентства lime.travel.club Анна Невзорова. По ее словам, отдых в Турции на двоих обойдется от 82 тысяч рублей.

«По опыту прошлого года даже вначале ноября погода в ряде регионов держится теплая. Для отдыха прекрасно подойдет не только побережье, но и поездка в Стамбул с посещением Каппадокии», — отметила она.

За недельный отдых в Египте на двоих придется заплатить от 110 тысяч рублей. Эксперт отметила, что осень — идеальное время для отдыха в этой стране. Кроме того, многие туристы выбирают это направление и для новогодних каникул, однако в зимний сезон стоит выбирать отели в безветренных бухтах, подчеркнула Невзорова.

От 78 тысяч за неделю для двоих взрослых обойдется отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где сезон только начинается, а погода из жаркой стала умеренной. Отдых в Таиланде обойдется от 151 тысяч рублей, так как в ноябре здесь стартует высокий сезон. Направление входит в топ бронирований на Новый год.

От 145 тысяч рублей за неделю для двоих взрослых обойдется отдых на Кубе, а отпуск на Мальдивах стартует от 204 тысяч рублей за локальный остров и от 275 тысяч рублей за остров-резорт. Турагент отметила, что это направление россияне выбирают круглогодично.

Ранее москвичам посоветовали лететь отдыхать в Турцию.