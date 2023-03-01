Названы методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом

Это доступный в молочных продуктах кальций, он влияет на хрупкость костей и зубов. Кроме того, следует следить за уровнем железа, отвечающего за пониженный уровень гемоглобина и общую «разбитость». Его можно найти в говядине, субпродуктах, гречке и сухофруктах.

Необходимо употреблять продукты, богатые йодом, дефицит которого может спровоцировать проблемы сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной систем, а также ожирения. Йод поступает в организм человека из морепродуктов и йодированной соли.