Названы методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом
Методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом в интервью «Мосленте» назвала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она отметила, что большинство россиян новый сезон встречают в состоянии острого гиповитаминоза — существенного, но не критичного недостатка витаминов.
«Это состояние характеризуется снижением общего самочувствия, перепадами настроения, неудовлетворительным состоянием кожи, волос, ногтей. Сбалансированное питание — это один из главных способов его избежать»
Эксперт предупредила, что быстро сбросить набранные за зиму лишние килограммы — не самый правильный путь. Ранней весной стоит отказаться от строгих диет с большим количеством ограничений, так так существует риск усугубить недостаток витаминов в организме. По словам Мещеряковой, весенний рацион должен быть разнообразным и включать в себя продукты с высоким содержанием клетчатки.
«Витамины и минералы не имеют накопительного эффекта, поэтому они должны поступать в организм ежедневно. Существует целый список витаминов и минералов, на которые нужно сделать акцент»
Это доступный в молочных продуктах кальций, он влияет на хрупкость костей и зубов. Кроме того, следует следить за уровнем железа, отвечающего за пониженный уровень гемоглобина и общую «разбитость». Его можно найти в говядине, субпродуктах, гречке и сухофруктах.
Необходимо употреблять продукты, богатые йодом, дефицит которого может спровоцировать проблемы сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной систем, а также ожирения. Йод поступает в организм человека из морепродуктов и йодированной соли.
Весной организму крайне важен цинк, его недостаток вызывает нарушения сна и снижение настроения. Много цинка содержится в рыбе, сыре и говядине.
Все необходимое количество витаминов можно получить из продуктов питания, а вот ежедневное использование витаминных добавок может привести к другой крайности — гипервитаминозу (переизбытку витаминов, который вызывает нарушения минерального обмена). Это намного неприятнее, чем гиповитаминоз, предупредила нутрициолог.
«Заниматься самолечением не стоит — лучше обратиться за консультацией к специалисту»
Ранее врач-трихолог Ольга Симонова назвала основную причину выпадения волос весной. По ее словам, это происходит из-за авитаминоза и нехватки полезных микроэлементов.