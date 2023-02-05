Москвич объяснил решение назвать своего ребенка Авокадием

Житель Москвы в репортаже НТВ объяснил свое решение назвать собственного ребенка Авокадием. Имя новорожденного вошло в рейтинг самых необычных в столице за 2022 год.

«Меня зовут Аркадий. Как-то я шел с товарищем, он оговорился и сказал мне: "Авокадий, пойдем!" Я такой: "Что? Что ты сказал, Авокадий?" Это было несколько лет назад. Я такой: "Прикольно!"» — поделился горожанин.

Как оказалось, выбор имени ребенку был совместным решением матери и отца. Теперь в документах ребенка так и записано — Авокадий Аркадьевич. Сам отец отметил, что авокадо он не очень любит.

Ранее сообщалось, что помимо Авокадия в столице родились дети с такими необычными именами, как Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.