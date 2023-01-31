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15:54, 31 января 2023
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Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве

Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве
Фото: Unsplash

Самые необычные имена, которыми в 2022 году родители назвали новорожденных в столице, перечислила на официальном сайте начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон», — сказала Уханева.

Девочек называли Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фелиция, Агриппина и Венеция. Также среди оригинальных женских имен встречались Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани, Бриллиант и Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

Ранее беременная Ольга Орлова попросила поклонников помочь выбрать имя для дочери. Подписчики предложили звезде различные варианты: Анна, Елена, Ирина, Софья, Юлия.

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