Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления авокадо

Важность регулярного употребления авокадо объяснила в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова. Специалист предупредила о внимательности при выборе фрукта и об опасности незрелых плодов.

«Благодаря высокой питательной ценности и разнообразному составу авокадо можно назвать одним из суперфудов для молодости и здоровья. В 100 граммах авокадо всего 160 калорий и при этом 8,53 грамма углеводов, два грамма белков и 14,7 грамма жиров. Плоды авокадо богаты витаминами и минералами», — рассказала специалист.

Благодаря употреблению авокадо, кровь очищается от холестерина, снижается вероятность образования холестериновых бляшек, а из-за содержащегося в нем витамина Е ткани организма остаются эластичными, вырабатывается коллаген, разглаживаются мелкие морщины, отметила Новикова.

«Снижается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, понижается артериальное давление, нормализуется кровообращение. При регулярном употреблении можно избавиться от гипертонии, оно также препятствует малокровию и анемии», — перечислила нутрициолог другие полезные свойства авокадо.

Более того, у любителей авокадо повышается иммунитет и работоспособность, снижается раздражительность, продолжила собеседница «Мосленты». Входящие в состав авокадо фитонутриены, по ее словам, разрушают раковые клетки и препятствуют их росту. Положительно авокадо влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо.

Авокадо практически не имеет противопоказаний. Его не стоит употреблять только людям с аллергией на фрукт или с заболеваниями печени, а также кормящим матерям и детям до трех лет, отметила нутрициолог.

Выбирая авокадо, нужно надавить на него пальцем. Спелый плод поддается давлению, на его поверхности остается небольшая вмятина, рассказала Новикова. После этого нужно потрясти фрукт рядом с ухом: если косточка стучит, можно покупать.

«Помните, что незрелое авокадо вредно! В нем содержится фунгицидный токсин персин, вызывающий аллергию и отравление вплоть до острых форм с тошнотой и болью в животе», — предупредила собеседница «Мосленты».

Почти нейтральный на вкус авокадо отлично сочетается с морепродуктами, яйцами, курятиной, индейкой, хлебом и рисом, добавила она.

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