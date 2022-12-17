Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы

Но все хорошо в меру: тыквенные семечки очень калорийны, продолжила нутрициолог. Плюс, как у любого продукта, у тыквы есть противопоказания. «В первую очередь это индивидуальная непереносимость тыквы и продуктов из нее. Может возникнуть метеоризм, тошнота, боли в желудке, диарея», — уточнила она.

Кроме того, тыквенные семечки стоит употреблять аккуратно людям с болезнями желчного пузыря, так как они оказывают желчегонный эффект. «Но если все хорошо, тыкву, как настоящий суперфуд стоит включить в рацион», — заключила Разбойникова.

Ранее нутрициолог рассказала о подготовке организма к новогоднему застолью. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.