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11:51, 17 декабря 2022
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Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы

Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы
Фото: unsplash

Важность регулярного употребления тыквы объяснила дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. В беседе с «Мослентой» она рассказала о благотворном влиянии продукта на организм человека.

«Тыква — это просто кладезь полезных веществ, содержащихся не только в мякоти, но и в семечках. Тыква богата витаминами А, В, С и E, а также минералами — цинком, калием, кальцием, фосфором, медью, клетчаткой», — рассказала специалист. При регулярном употреблении тыквы улучшается пищеварение, увеличивается скорость обменных процессов и даже ускоряются процессы расщепления жиров, добавила она.

«Если саму тыкву сложно готовить каждый день, то тыквенные семечки можно употреблять ежедневно, добавляя их в каши, салаты, смузи и другие блюда. А с тыквенным маслом любое блюдо становится вкусным, даже пустая гречка», — отметила Разбойникова.

Анастасия Разбойникова

Но все хорошо в меру: тыквенные семечки очень калорийны, продолжила нутрициолог. Плюс, как у любого продукта, у тыквы есть противопоказания. «В первую очередь это индивидуальная непереносимость тыквы и продуктов из нее. Может возникнуть метеоризм, тошнота, боли в желудке, диарея», — уточнила она.

Кроме того, тыквенные семечки стоит употреблять аккуратно людям с болезнями желчного пузыря, так как они оказывают желчегонный эффект. «Но если все хорошо, тыкву, как настоящий суперфуд стоит включить в рацион», — заключила Разбойникова.

Ранее нутрициолог рассказала о подготовке организма к новогоднему застолью. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.

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