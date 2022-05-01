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Автомобиль едва не упал на улицу с многоярусной парковки в Москве

Автомобиль едва не упал на улицу с многоярусной парковки в Москве
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автомобиль едва не упал на улицу с многоярусной парковки на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел на Неманском проезде. Женщина пыталась припарковать машину, но едва не уронила ее с многоэтажного паркинга. Выяснилось, что водитель перепутала педали, из-за чего теперь ее машина застряла. При этом часть транспортного средства свисает на улицу. Сама москвичка не пострадала.

Ранее стало известно, что водитель каршеринга заехал в подземный пешеходный переход в Москве.

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