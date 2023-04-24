Автор хита «Я у твоих ног» упала в обморок на выступлении в Москве

Автор хита «Я у твоих ног» певица Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе Москве, сообщает сообщество ВКонтакте «Плохие новости».

По информации ресурса, артистке стало плохо на сцене, после этого ее отнесли за кулисы и положили на диван. На место оперативно приехали медики, которые оказали исполнительнице первую помощь. Сообщается, что у Власовой выявили сердечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья, находящегося в столичной больнице, фигуриста Романа Костомарова улучшилось.