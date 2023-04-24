Стало известно об улучшении состояния Романа Костомарова

Об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова стало известно ТАСС. По имеющейся информации, показатели здоровья спортсмена стабильны.

«Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — добавил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион готовится к плановому протезированию. Для этого он выполняет специальные упражнения под наблюдением врачей. Фигурист уже может самостоятельно дышать, есть, пить и разговаривать.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у фигуриста развился некроз, ему ампутировали обе стопы. Кроме того, во время госпитализации спортсмен перенес повторный инсульт и вторичный менингит.