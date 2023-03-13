Автор хита «Я — русский» назвал себя бездомным

В отсутствии собственной недвижимости признался в беседе с ТАСС певец и автор хита «Я — русский» SHAMAN (Ярослав Дронов).

«По сути, бездомный», — сказал Дронов в интервью. Артист пояснил, что у него нет ни дома, ни квартиры в России и за рубежом. В столице он жилье арендует.

Ранее SHAMAN признался в хранении срезанных дредов в шкафу. Он заявил, что положил их на полку и пока не придумает, что с ними делать.