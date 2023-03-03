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11:19, 03 марта 2023
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Певец SHAMAN признался в хранении срезанных дредов в шкафу

Певец SHAMAN признался в хранении срезанных дредов в шкафу
Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Популярный российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью «Фонтанке» признался, что хранит недавно срезанные им дреды на полке в шкафу.

«Храню в кульке. На полочке», — ответил он на вопрос журналиста о судьбе дредов после стрижки. «Даже не было времени подумать, что с ними делать», — уточнил он.

По словам SHAMANа, дреды были лишь формой укладки. А в жизни у него были разные прически: каре, японский хвостик, как у самурая, челка, длинная косая, просто длинные волосы и короткий ежик. Решение о смене прически он принял с началом нового года.

«Я подумал, что это хороший повод поменять прическу. Это же как одежда, нельзя постоянно ходить в одном и том же», — сказал Дронов.

Ранее к родственникам певца пришла полиция по делу о проверке на экстремизм. Заявление с просьбой проверить песню SHAMAN «Я русский» поступило в Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области.

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