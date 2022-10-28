Раскрыта причина массового закрытия автосервисов в Москве

Причину массового закрытия автосервисов в Москве раскрыл «Известиям» член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. Со ссылкой на данные 2GIS он заявил, что в российской столице и Санкт-Петербурге с марта по октябрь закрылось 444 автосервиса.

«На мой взгляд, люди в нынешних условиях меняют свои приоритеты: меньше покупают авто, меньше ими пользуются. Многие стали откладывать деньги на более необходимые вещи», — сказал он и напомнил, что спрос на покупку автомобилей упал примерно на 20 процентов.

Плисов добавил, что к закрытию станций технического обслуживания (СТО) приводит и дефицит комплектующих. По его словам, стало сложнее производить кузовной ремонт дорогих иномарок из-за нехватки фар, бамперов и крыльев.

«Из-за санкций большинство производителей не имеют права импортировать часть своего товара в Россию. А так как автозапчасти, например, для машин дороже 50 тысяч евро попадают под категорию люксовых товаров, то сильный дефицит наблюдается именно среди дорогих запчастей. Новые пути дистрибуции пока не могут покрыть потребности рынка», — рассказал эксперт.

Из-за сложившейся ситуации средняя стоимость таких запчастей с начала года поднялась на 30 процентов, сообщил «Известиям» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Прежде всего это коснулось салонов Honda — на 59 процентов, Volvo — на 51 процент и Mazda — на 49 процентов.

Ранее в России было зафиксировано значительное падение цен на подержанные машины.