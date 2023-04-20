Певица Слава рассказала о «бабкином счастье»
Певица Слава поделилась эмоциями от проведенного с внуком времени.
О «бабкином счастье» рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава. Она отправила дочь Александру и зятя Андрея заниматься своими делами и поделилась эмоциями от проводимого с внуком времени.
«Ну что, я по полной программе бабулечка. Помогаю Сашульке с Андрюшей. Они вообще большие молодцы, все у них получается. Но каждые три часа надо кормить, пеленать, купать, а он еще и кряхтит... Ребята не высыпаются. Я поэтому уже вторую ночь сплю с малышом, а утром мамке отдаю кормить», — рассказала Слава подписчикам.
Артистка подчеркнула, что любимым людям надо помогать, и ей очень приятно делать это. Поэтому она позволила родителям ребенка отдохнуть не только ночью, но и днем.
«Качаю малыша в колясочке… Отпустила Сашульку в город, чтоб она немножко развеялась и сделала свои дела. А бабка — в счастье!» — сказала певица.
Дочь Славы Александра Морозова тем временем призналась, что разлука с сыном дается ей нелегко. «Так непривычно, я немного переживаю. В голове разные мысли… А вдруг он будет сильно плакать без меня? Не забудут ли его покормить? А вдруг что-то случится?» — поделилась она на своей странице в соцсети.
Ранее 42-летняя Слава «тряхнула стариной» в откровенном боди. Она сняла свой танец на видео и показала его подписчикам.