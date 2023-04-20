Певица Слава рассказала о «бабкином счастье»

О «бабкином счастье» рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава. Она отправила дочь Александру и зятя Андрея заниматься своими делами и поделилась эмоциями от проводимого с внуком времени.

«Ну что, я по полной программе бабулечка. Помогаю Сашульке с Андрюшей. Они вообще большие молодцы, все у них получается. Но каждые три часа надо кормить, пеленать, купать, а он еще и кряхтит... Ребята не высыпаются. Я поэтому уже вторую ночь сплю с малышом, а утром мамке отдаю кормить», — рассказала Слава подписчикам.

Артистка подчеркнула, что любимым людям надо помогать, и ей очень приятно делать это. Поэтому она позволила родителям ребенка отдохнуть не только ночью, но и днем.

«Качаю малыша в колясочке… Отпустила Сашульку в город, чтоб она немножко развеялась и сделала свои дела. А бабка — в счастье!» — сказала певица.