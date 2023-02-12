42-летняя певица Слава «тряхнула стариной» в откровенном боди

Фолловеры Славы отреагировали на увиденное по-разному, некоторые посчитали, что певица чересчур разошлась, и что внукам неприятно будет увидеть такое.

Одна из подписчиц поделилась мнением, что артистка зря надела носки — они визуально укоротили ноги. «У нас, бабушек, ноги мерзнут, так что…» — ответила ей более возрастная поклонница звезды.

«Этот жанр занят уже Бритни Спирс», — иронично заметила участница дискуссии, рассмешив своим комментарием многих других. Несколько человек посоветовали Славе «не превращаться в Волочкову».

«Отлично выглядите», «Вы роскошная и сексуальная, а такую красоту прятать — просто грех!», «Некоторым бабулям можно позавидовать! Фигура — огонь!» — подобных комментариев под видео тоже собралось достаточно.

Ранее Слава сообщила о скором прибавлении в семье. Рожать собирается старшая дочь артистки, 24-летняя Александра.