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19:43, 12 февраля 2023
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42-летняя певица Слава «тряхнула стариной» в откровенном боди

42-летняя певица Слава «тряхнула стариной» в откровенном боди
Кадр: @nastya_slava

Свой танец в откровенном боди, белых носках и босоножках на высоких каблуках сняла на видео и показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 42-летняя певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.

«Эх, тряхнем стариной! Бабулечки, мы еще ух!» — подписала ролик артистка. Она добавила, что сама бабушкой станет только через пару месяцев, так что пока ей можно похулиганить.

Фолловеры Славы отреагировали на увиденное по-разному, некоторые посчитали, что певица чересчур разошлась, и что внукам неприятно будет увидеть такое.

Одна из подписчиц поделилась мнением, что артистка зря надела носки — они визуально укоротили ноги. «У нас, бабушек, ноги мерзнут, так что…» — ответила ей более возрастная поклонница звезды.

«Этот жанр занят уже Бритни Спирс», — иронично заметила участница дискуссии, рассмешив своим комментарием многих других. Несколько человек посоветовали Славе «не превращаться в Волочкову».

«Отлично выглядите», «Вы роскошная и сексуальная, а такую красоту прятать — просто грех!», «Некоторым бабулям можно позавидовать! Фигура — огонь!» — подобных комментариев под видео тоже собралось достаточно.

Ранее Слава сообщила о скором прибавлении в семье. Рожать собирается старшая дочь артистки, 24-летняя Александра.

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