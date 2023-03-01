Балерина Большого театра заявила в полицию о преследованиях экс-возлюбленного
С заявлением о преследованиях со стороны экс-возлюбленного, спасателя из аквапарка по имени Николай обратилась в полицию балерина Большого театра Василиса Дерендяева, сообщает Mash. Telegram-канал публикует видеоролик, сделанный танцовщицей во время одной из «случайных» встреч с мужчиной в метро.
«Что я тебе сделал плохого? Что, я тебя съем? Я никого не преследую, я просто иду своей дорогой!» — говорит попавший в кадр Николай.
По данным Mash, балерина и спасатель познакомились в электричке в 2020 году. Их роман закончился ссорой. Дерендяева приняла решение о расставании, но Николай стал буквально преследовать Василису: поджидал ее у подъезда, напоминал о себе всеми возможными способами и в целом мешал жить.
Решив, что так продолжаться больше не может, Дерендяева написала заявление в полицию.
Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.
Ранее сообщалось, что жительницу подмосковной Балашихи ограбил ее экс-возлюбленный, молодой человек из Франции. Пара рассталась шестью месяцами ранее.