Балерина Большого театра заявила в полицию о преследованиях экс-возлюбленного

С заявлением о преследованиях со стороны экс-возлюбленного, спасателя из аквапарка по имени Николай обратилась в полицию балерина Большого театра Василиса Дерендяева, сообщает Mash. Telegram-канал публикует видеоролик, сделанный танцовщицей во время одной из «случайных» встреч с мужчиной в метро.

«Что я тебе сделал плохого? Что, я тебя съем? Я никого не преследую, я просто иду своей дорогой!» — говорит попавший в кадр Николай.