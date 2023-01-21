Жительницу Подмосковья ограбил ее иностранный экс-возлюбленный

Жительницу подмосковной Балашихи ограбил ее экс-возлюбленный, молодой человек из Франции, с которым она рассталась около полугода назад, передает Telegram-Канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 33-летняя женщина переехала в подмосковный город из Беларуси. Летом прошлого года она начала встречаться с 23-летним иностранцем. Осенью девушка решила закончить отношения, однако молодой человек не согласился с таким решением и начал ее преследовать.

Сообщается, что в один из дней мужчина встретил женщину после работы с намерением поговорить, но она отказала. Далее он нанес ей удар по голове, после чего потерпевшая упала на землю.

Злоумышленник вытащил из заднего кармана джинс женщины смартфон и скрылся. Позже пострадавшая обратилась в полицию, где рассказала правоохранителям о преследованиях на протяжении четырех месяцев, нападении и краже. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове аферистки украли у 73-летней пенсионерки миллионы рублей и тысячи долларов.