Москвичи назвали балкон идеальным местом для занятия любовью и хранения запасов

Каждый пятый москвич назвал балкон идеальным местом для занятия любовью. Опрос жителей столицы о необходимости и привлекательности балконов в жилых домах провела девелоперская группа «Родина». В исследовании приняли участие более 500 респондентов — мужчин и женщин от 18 лет. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«Если раньше балконы были приятным дополнением к квартире или апартаментам, то сейчас они получили особую актуальность. Люди научились креативно использовать уличные пространства, адаптировать их под собственные интересы и потребности, типа проведения рабочих зум-конференций или просто нового места для кофе», — цитирует пресс-служба группы «Родина» одного из ее основателей Владимира Щекина.

89 процентов опрошенных жителей Москвы заявили, что им в квартире обязательно нужен балкон, 11 процентов считают, что в нем нет необходимости. При этом почти половина респондентов видит в нем лишь дополнительные площади, адаптированные под хранение различных запасов. 19,4 процента называют его идеальным местом для отдыха, медитации и чтения книг, а практически каждый пятый считает балкон подходящим для занятия любовью — этот вариант замыкает тройку.

«Относительно немногие готовы разбить на балконе сад, выращивать травы или цветы, а также использовать для организации кабинета. Самый редкий ответ — ужин, завтрак или посиделки с друзьями», — говорится в пресс-релизе группы «Родина».

Ранее подборка черно-белых фотографий с изображением незастекленных балконов на фасадах жилых домов в СССР вызвала ностальгию у россиян.