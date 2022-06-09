В Подмосковье осудили этническую банду похитителей людей

В Подмосковье главарь и семь членов этнической организованной группы признаны виновными в похищениях, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Об этом в среду, 8 июня, сообщает пресс-служба следственного комитета. По данным «Мосленты», все осужденные — жители Дагестана.

«Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием у всех участников заинтересованности в совместной преступной деятельности; тщательной подготовкой и планированием преступлений; четким распределением ролей между соучастниками и согласованностью их действий», — говорится в сообщении.

Установлено, что банда действовала на территории на территории Подмосковья с мая 2016 по июль 2018 года. Ее члены похитили четырех человек и заставили отдать деньги, машины и жилье.

В 2017 году группа похитила семейную пару. Преступники заставили супругов продать квартиру в Электростали и забрали вырученный от сделки один миллион.

В 2018 году бандиты похитили двух ранее знакомых им мужчин. Угрозами и насилием они заставили потерпевших отдать автомобили Cadillac Escalade и BMW X5 и 500 тысяч рублей, а также вынудили написать расписки по долговым обязательствам на сумму более десяти миллионов рублей.

Все члены банды признаны виновными в двух эпизодах по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), трех эизодах по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой»), двух эпизодах по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

Приговором Московского областного суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание от 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого и особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Ранее в Подмосковье осудили группу грабителей и террористов.