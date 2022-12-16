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14:55, 16 декабря 2022
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Наташа Королева поделилась воспоминаниями о бандитских корпоративах в 1990-е

Наташа Королева поделилась воспоминаниями о бандитских корпоративах в 1990-е
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Воспоминаниями о бандитских корпоративах в 1990-е годы поделилась с изданием 7Дней эстрадная певица Наташа Королева. Она отметила, что на таких выступлениях чувствовала себя в полной безопасности.

«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — сказала Королева.

По словам певицы, представители криминального мира не только уважительно к ней относились, но и нередко могли отблагодарить сверх гонорара «надарить кучу подарков, что было очень к месту».

Ранее простым способом вернуться в 1990-е поделилась жительница одного подмосковного города — Мытищ. Окунуться в ту эпоху, по мнению Ольги, можно при посещении одного из самых популярных ночных заведений города.

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