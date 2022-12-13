Жительница подмосковного города поделилась простым способом вернуться в 90-е

Простым способом вернуться в 90-е поделилась в беседе с «Мослентой» жительница одного подмосковного города — Мытищ — SMM-менеджер Ольга.

Окунуться 90-е и нулевые, по мнению Ольги, можно при посещении одного из самых популярных ночных заведений города. «Бронь столиков в баре достаточно дорогая, но они и не нужны — в этом месте ноги сами рвутся в пляс под знакомые песни. Можно нацепить яркие наряды в духе рубежа веков и сделать классные снимки в фотозонах», — уточнила она.

Ранее был раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х. Оно располагалось в доме по адресу Старопанский переулок, 1/5, с середины 80-х по начало 90-х